Al Comune di Gualdo Tadino il premio Cresco Awards

Un altro prestigioso ed importante riconoscimento è stato assegnato al Comune di Gualdo Tadino. A Torino l'ente umbro si è infatti aggiudicato il premio Cresco Awards città sostenibili per il progetto Gualdo Next Gen. A ritirare il premio nel capoluogo piemontese era presente il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Questo premio riconosce i Comuni italiani che si distinguono per l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

La cerimonia di premiazione si è tenuta durante la 41/a assemblea annuale dell'Anci, presso il centro congressi Lingotto, e ha visto Gualdo Tadino tra i cinque Comuni premiati dalla giuria indipendente, presieduta dalla rettrice del politecnico di Milano, Donatella Sciuto.

Il Cresco Award, giunto alla nona edizione, ha premiato un totale di 30 progetti.

Il progetto Gualdo Next Gen promosso dal Comune di Gualdo Tadino e dall'Associazione "Educare alla vita buona" è stato avviato nel 2019 ed ha affrontato il tema della povertà educativa nella fascia appenninica umbra, una delle aree più vulnerabili sul piano economico, sociale e demografico.

"Ricevere l'importante riconoscimento del Cresco Award a Torino - ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti - è una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità e certifica a livello nazionale la bontà del nostro lavoro.

Il progetto Gualdo Next Gen rappresenta un impegno costante nella lotta alla povertà educativa e un investimento fondamentale nel futuro dei nostri ragazzi.

Grazie alla collaborazione tra il Comune, l'Associazione 'Educare alla Vita Buona' e tutti i partner coinvolti, siamo riusciti a creare una rete forte e capillare che ha avuto un impatto concreto e positivo sui giovani del nostro territorio.

Questo premio ci sprona a continuare su questa strada, con l'obiettivo di garantire a tutti i nostri giovani le stesse opportunità di crescita e formazione, senza discriminazioni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA