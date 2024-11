Serse Cosmi dal campo di calcio al palcoscenico

Dal campo di calcio al palcoscenico. Per Serse Cosmi c'è ora una nuova sfida.

L'allenatore perugino, ora anche opinionista di Radio Serie A di Rds, è protagonista dello spettacolo "Solo Coppi temo". Per lui un nuovo calcio di inizio, tra sfide, promesse, passioni, vittorie e sconfitte.

Dopo "L'uomo del Tevere", libro scritto insieme al giornalista Enzo Bucchioni, Cosmi si misura ora con il teatro.

Lo spettacolo sarà presentato in prima assoluta giovedì 5 dicembre (ore 21) all'interno della stagione "SanFra" dell'Auditorium San Francesco di Perugia, organizzata da Mea Concerti e Comune di Perugia.

Tra testi tratti dal libro e altri originali, lo spettacolo si presenta come un viaggio nella storia e nelle storie dell'ex allenatore di Perugia, Genova, Livorno, Palermo, messo in scena da Alessandro Riccini Ricci e accompagnato dalla musica elettronica dell'amico di Dj Ralf e dal pianoforte del compositore Giovanni Guidi.

Ma cosa c'entra Coppi con Cosmi? Tra i due, come racconta lo stesso protagonista, "c'è un legame profondo che attraversa tutto lo spettacolo e segna per la mia vita". "Solo Coppi temo" è composto da otto capitoli che raccontano il calcio, ma soprattutto la vita da un punto di vista personale. Dalle origini lungo il Tevere al rapporto col padre, dall'esperienza a Maidiregol della Gialappa's alla prima vittoria del Perugia a San Siro, da Cantona a Shakespeare, da Genova al Tevere.

Il racconto di Cosmi, unico attore sul palco, è poi accompagnato da una selezione di immagini anche inedite e dalle musiche di Ralf e di Guidi.

Il progetto è interamente prodotto in maniera indipendente grazie al contributo di alcuni partner privati.



