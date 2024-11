Romizi, non un episodio esperienza di governo del centro destra

"Ringrazio tutti coloro che hanno espresso il proprio voto consentendoci di raddoppiare il risultato delle elezioni regionali del 2019 e di superare il dato raggiunto alle Europee. Questo attestato di stima e fiducia ci consegna una responsabilità, alla quale noi azzurri non ci sottrarremo. Svolgeremo il nostro ruolo di opposizione attenta, costruttiva e proiettata a creare nuovamente le condizioni per avere la fiducia della maggioranza degli umbri. L'ascolto sarà la nostra stella polare": lo afferma in una sua nota il segretario regionale di Forza Italia, Andrea Romizi.

"Dimostreremo - sottolinea - che l'esperienza di governo della coalizione di centro destra non è stata, e non sarà, un episodio nella vita politica regionale".

"Rivolgeremo la nostra attenzione - prosege Romizi - ai tanti, troppi, cittadini che hanno preferito non andare a votare e faremo una severa analisi delle ragioni della sconfitta, che vanno ragionate e comprese nel profondo. Voglio ringraziare Donatella Tesei e il Vicepresidente della Giunta, Roberto Morroni, gli assessori e i consiglieri per il lavoro svolto e l'impegno profuso in campagna elettorale, augurando buon lavoro alla Presidente Proietti. Esprimo la più sincera gratitudine ai nostri candidati, che con il loro impegno hanno consentito di ottenere un ottimo risultato di lista e ai quali chiedo di non considerare chiuso il loro apporto con l'esperienza elettorale: oggi inizia un nuovo percorso che li deve vedere protagonisti.

Ognuno di loro ha talenti indispensabili per Forza Italia.

Ringrazio il Segretario nazionale per la grande considerazione che ci ha riservato e per la nomina in Segreteria nazionale, segno della rilevante attenzione che il nostro leader Antonio Tajani ha per la nostra Regione. Inizia un nuovo cammino: sono certo che tutta Forza Italia in Umbria saprà affrontarlo con serietà e determinazione".



