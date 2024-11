Narni, ufficiale l'adesione alla Rete dei Comuni sostenibili

Il Comune di Narni ha aderito alla "Rete dei Comuni sostenibili", un'associazione che si propone di accompagnare gli enti locali nel perseguire gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, offrendo un supporto strategico e operativo per migliorare la sostenibilità.

In virtù dell'adesione, riferisce il Comune in una nota, Narni potrà beneficiare di strumenti di analisi, monitoraggio e formazione che permetteranno all'amministrazione di sviluppare politiche pubbliche integrate e mirate, incidendo su diversi ambiti, da quello ambientale a quello sociale, da quello economico a quello culturale.

"L'obiettivo - spiega la nota - è quello di garantire un equilibrio tra sviluppo e rispetto per il territorio, rispondendo in maniera concreta alle sfide globali e locali in tema di sostenibilità. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti locali per costruire comunità più resilienti, inclusive e rispettose dell'ambiente".





