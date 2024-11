Ferdinandi nell'ufficio di presidenza Anci

L'assemblea congressuale dell'Anci ha eletto a Torino il nuovo presidente nazionale Anci. Il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi guiderà per i prossimi anni l'associazione dei sindaci e delle sindache d'Italia. Entra a far parte del nuovo ufficio di presidenza con delega alle pari opportunità, inclusione, famiglie e pace, anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

"Sono felice ed orgogliosa - ha dichiarato la prima cittadina di Perugia a margine dell'elezione - dell'incarico che mi è stato attribuito dall'assemblea congressuale. Ringrazio in particolare il presidente Manfredi, una persona estremamente competente e autorevole che saprà guidare la comunità dei sindaci e delle sindache nelle sfide, difficili e complesse, che ci aspettano nei prossimi anni. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha ricordato di avere cura della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, perché è un simbolo di buona condizione di salute per l'Italia. E per farlo serve un cambio di passo e uno sforzo collettivo e stimolare anche la partecipazione e la collaborazione tra istituzioni locali e nazionali, a partire dai temi della coesione sociale, dei diritti e della pace. Il mio impegno si muoverà da subito in questo senso, andando a stimolare anche un confronto nazionale che spero possa vedere Perugia come il luogo del dialogo per la costruzione di una rete di città impegnate su questi fronti".





