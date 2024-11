Tra musica e letteratura le stagioni Sanfra e Tourné

Due stagioni distinte ma parallele e che a volte si incontrano. Legate entrambe dall'intento di condividere l'arte, tra musica, letteratura, stand up comedy, talk e performance multidisciplinari. Le stagioni "Sanfra", in uno dei luoghi più suggestivi di Perugia come l'auditorium San Francesco al Prato, e "Tourné" che nei prossimi mesi toccherà invece oltre che Perugia anche Assisi, Orvieto e Spoleto, sono state presentate a Palazzo della Penna. Due ricchi cartelloni ognuno con il proprio brand, di nuova generazione il primo e consolidato ormai da tempo il secondo.

Dietro le quinte un lavoro di squadra che vede operare in sinergia l'Associazione umbra della canzone e della musica d'autore e Mea Concerti che collaborano con diverse realtà del territorio e Istituzioni "per realizzare un'offerta culturale eterogenea in grado di accontentare il gusto del pubblico più vario" come hanno sottolineato gli organizzatori Lucia Fiumi e Gianluca Liberali. Insieme a loro per il Comune di Perugia anche Marco Pierini, vicesindaco e assessore alla Cultura, e Fabrizio Croce, assessore allo Spettacolo del vivo, oltre che Veronica Cavallucci, assessore alla Cultura del Comune di Assisi. Stagioni parallele ma con connotazioni diverse. Quella "Sanfra", già avviata con alcuni appuntamenti, prende il via ufficialmente il 20 novembre, con un appuntamento d'eccezione in collaborazione con la rassegna "Digital calling - Rockin'Umbria", sulle note del duo Blixa Bargeld e Teho Teardo che presenteranno con la seconda data del tour europeo il loro nuovo album insieme intitolato "Christian & Mauro". Giovedì 21 novembre sarà la volta di "Vado a vivere con me" di e con Jonathan Canini. Poi toccherà al canto domenica primo dicembre con "Gospel natalizio di beneficenza" a cura del Coro Cantori Umbri e La Brigata Indipendente. Giovedì 5 dicembre "Solo Coppi temo", format originale con Serse Cosmi, che si racconterà al pubblico di San Francesco al Prato tra sfide, promesse, passioni, vittorie e sconfitte, accompagnato dalla musica di Dj Ralf. Martedì 31 dicembre il 2024 si saluta tra gospel, soul e jazz con "SanFra New Year 25" e protagonista assoluta della serata la musica con la raffinata Karima.

Tra gli altri appuntamenti domenica 19 gennaio a salire sul palco sarà "Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar", viaggio nella musica del maestro Ennio Morricone dell'Ensemble Le Muse.

Domenica 2 marzo Elio Germano e Teho Teardo danno vita a uno spettacolo che è un perfetto connubio tra musica e teatro basato sul romanzo di Pier Paolo Pasolini "Il Sogno di una Cosa" (in collaborazione con la stagione "Tourné"). Sabato primo febbraio nell'auditorium San Francesco al Prato di Perugia, Vittorio Sgarbi con "Michelangelo. Rumore e paura".



