Su sanità, ambiente e lavoro "impegno enorme" Pd Umbria

Sanità pubblica, ambiente e lavoro saranno "i temi chiave e l'impegno enorme" sul quale si concentrerà il Partito democratico nei prossimi cinque anni. A indicare l'obiettivo è il segretario regionale Tommaso Bori.

"Non siamo stati impegnati solo nella costruzione della comunità ma anche proposte programmatiche per preparare le condizioni per essere alternativi alla destra. Mentre la destra progettava il termovalorizzatore, noi ci spendevamo per la raccolta differenziata. Mentre la destra smantellava la sanità pubblica, noi abbiamo difeso i servizi. Siamo diventati così un partito che, prima improvvisava, e oggi è stato capace di far emergere un progetto alternativo, con le persone giuste che potessero interpretarlo" ha aggiunto parlando con l'ANSA.

"Sette cittadini su dieci - ha detto Bori - rilevano come priorità la sanità. Il secondo tema è il lavoro, soprattutto per i giovani che emigrano e le donne che rinunciano. Un impiego degno e non precario, ben pagato e non demansionato".

"In sanità - ha spiegato ancora il segretario del Pd - il lavoro è sempre collettivo, sia politico che tecnico.

Dall'Umbria se ne sono andati in questi anni tantissimi professionisti, anche per la parte di programmazione e progettazione. Il primo obiettivo dovrà essere valorizzare chi c'è ma anche chi se ne è andato perché non trovava più opportunità e stimoli nella sanità pubblica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA