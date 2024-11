Bori, in cinque mesi rovesciato il quadro politico

"Grazie al Partito democratico in cinque mesi si è rovesciato il quadro politico in Umbria, cosa che fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe immaginato": a rivendicarlo è il segretario regionale Tommaso Bori dopo la vittoria del centrosinistra alle regionali e l'elezione di Stefania Proietti presidente. "C'è un collegamento politico-elettorale tra l'avere vinto a Perugia e poi in Regione. L'una è stata la precondizione dell'altra" ha detto all'ANSA.

"Tutto questo è stato possibile grazie alla regia del Pd - ha sottolineato Bori - che è riuscito a comporre una coalizione ampia e plurale che non c'è in alcuna altra parte d'Italia e vede insieme tutte le forze politiche alternative alla destra e tantissime realtà civiche. C'è stata poi la scelta di candidature, valide e credibili, quindi vincenti".

Il segretario del Pd ci tiene a sottolineare che le elezioni del Comune di Perugia e per la Regione "tutto il percorso è stato fatto in Umbria e non sono arrivati da fuori, con le scelte dai territori e non calate dall'alto".

Alla domanda di un ingresso di Italia viva e Azione con i loro simboli, Bori ha ricordato che "la coalizione di 'Un patto avanti' è partita poco meno di un anno fa e ha visto le forze politiche unirsi intorno a un manifesto di valori e a un programma condiviso". "Su questo chi vuole può entrare in maniera strutturata anche se nella sostanza tutte le forze politiche sono state rappresentate" ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA