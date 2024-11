L'Umbria lup and beer al prestigioso evento Beer my lover

L'Umbria di "Umbria Lup and Beer" avrà una sua rappresentanza, attraverso la filiera del luppolo e le birre prodotte dai birrifici locali e grazie all'iniziativa della Camera di commercio dell'Umbria, al prestigioso evento "Beer my lover", la nuova exhibition sulla birra artigianale e sul food di qualità, realizzata grazie alla collaborazione tra ProBrixia (azienda speciale della Camera di commercio di Brescia), e Brescia Artigianale. L'exhibition si tiene a Brescia, presso il Brixia Forum, dal 22 al 24 novembre.

Gli otto birrifici umbri di "Umbria lup and beer" (un progetto che sta cercando di creare momenti di animazione che possano valorizzare sotto un unico nome i protagonisti del settore brassicolo umbro) che saranno direttamente presenti con i propri prodotti sono: Altotevere; Birra Bro; Birra Perugia; Birralfina; Birrificio dei Perugini; Flea; Luppolo Made In Italy; Mastri Birrai Umbri. Lo si legge in un comunicato della Camera di commercio.

I birrifici umbri protagonisti a "Beer my Lover" si presentano sotto un unico logo, e questo è definito "un segnale davvero molto importante". Le sette degustazioni guidate e gratuite previste durante l'evento avranno ad oggetto una selezione delle birre "Umbria Lup and Beer", che saranno affiancate da prodotti gastronomici espressione del territorio, oltre che dai formaggi valutati come eccellenti nella recente rassegna "L'Umbria dei formaggi" della Camera di commercio.





