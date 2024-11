I sindaci dell'Umbria all'Assemblea nazionale Anci

"L'Assemblea nazionale Anci rappresenta un momento importante per la nostra comunità, segnando l'elezione del nuovo presidente, Gaetano Manfredi. Un plauso alla sua prima dichiarazione, che ha toccato un tema cruciale: i sindaci come costruttori di democrazia": così Federico Gori, presidente di Anci Umbria e sindaco di Montecchio, impegnato al Lingotto di Torino per la 41/a assemblea annuale di Anci "Facciamo l'Italia, giorno per giorno". "In questa ottica, Manfredi ha sottolineato l'importanza di ricucire il Paese, unendo le città ai piccoli borghi e tenendo insieme tutto il territorio nazionale. È una visione che condivido pienamente: abbiamo un patrimonio straordinario da custodire e far crescere. Dobbiamo lavorare con determinazione per levigare le disuguaglianze e garantire uno sviluppo armonico che non lasci indietro nessuno. L'Anci continuerà ad essere un punto di riferimento per affrontare queste sfide insieme, con i sindaci protagonisti di un'Italia sempre più coesa" ha aggiunto.

Al voto per il nuovo presidente hanno partecipato i delegati umbri eletti nell'assemblea regionale che si era tenuta lo scorso settembre: Michele Toniaccini (sindaco di Deruta, con delega al voto di Fabrizio Gareggia, Cannara), Michele Moretti (Marsciano), Francesco Rizzuti (Pietralunga), Giampiero Fugnanesi (Sigillo), Andrea Sisti (Spoleto), Vittoria Ferdinandi (Perugia) e Michela Bordoni (assessora di Terni).

Dopo l'elezione, si è insediato e si è svolta la prima riunione del Consiglio nazionale, per i consueti adempimenti statutari, a cui hanno partecipato per l'Umbria il presidente Federico Gori, il delegato nazionale di Anci Umbria eletto nell'assemblea regionale Erigo Pecci (sindaco di Bastia Umbra) e i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia.





