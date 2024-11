Dall'Università di Perugia dottorato honoris causa a Charpentier

L'Università degli studi di Perugia ha conferito il dottorato honoris causa in Biotecnologie a Emmanuelle Charpentier, scienziata di fama mondiale e premio Nobel per la Chimica nel 2020, nota per i suoi fondamentali contributi nella ricerca e nello sviluppo delle tecniche di editing genetico.

La cerimonia, presieduta dal rettore Maurizio Oliviero, si è svolta nell'aula magna di Palazzo Murena.

La laudatio, durante la quale è stato illustrato il profilo scientifico e le eccellenze accademiche di Charpentier, è stata tenuta da Carla Emiliani, promotrice del dottorato. A seguire la lectio della professoressa Charpentier.

"È una ricerca importante quella condotta dalla professoressa Emmanuelle Charpentier, che coinvolge non solo le dinamiche del futuro della scienza e della vita ma le cui applicazioni oggi sono oggetto di importanti costruzioni nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità" ha detto Oliviero.

"È uno di quei momenti della storia - ha aggiunto - in cui, attraverso la ricerca, si riesce a ricostruire e rigenerare una visione del mondo compatibile con i bisogni del nostro pianeta.

Noi siamo molto orgogliosi di aver ospitato e attribuito questo riconoscimento a una giovane ricercatrice che ha incoraggiato le nostre studentesse e i nostri studenti ad avere il coraggio di investire nella ricerca, di non spaventarsi difronte a qualche fallimento, di credere nello studio e nella capacità che solo attraverso la conoscenza quella tanta agognata qualità della vita sul nostro pianeta e rimozione delle disuguaglianze si può raggiungere. Questo è stato il messaggio più bello da una delle più importanti scienziate del mondo alla futura generazione, ai futuri talenti, ai futuri scienziati".



