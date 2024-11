Cucinelli, Proietti esposizione leggermente più equilibrata

Per Brunello Cucinelli, alle regionale dell'Umbria ha vinto Stefania Proietti "perché ha avuto un'esposizione leggermente più equilibrata". "Che è quello di cui abbiamo bisogno" ha detto a Un giorno da pecora su Rai Radio1.

"Ho sempre amato la bella politica - ha spiegato Cucinelli, secondo quanto riferisce il programma -, sono di espressione socialista ma sono per la bella politica. Io voglio e vorrei essere sempre un uomo progressista, di centro, equilibrato".

Cosa ne pensa delle due sfidanti? "Proietti è una brava persona così come lo era la Tesei" ha concluso Cucinelli.





