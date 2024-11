Tanti volti nuovi ed esclusi eccellenti in Assemblea Umbria

Tanti volti nuovi in Assemblea legislativa dopo le elezioni di domenica e lunedì, che hanno segnato anche diverse esclusioni eccellenti rispetto alla scorsa legislatura. Con la presidente uscente Donatella Tesei che sarà consigliere di opposizione.

Il Pd avrà in Aula la capogruppo uscente Simona Meloni, il segretario regionale Tommaso Bori, Cristian Betti, Francesco De Rebotti, Sarah Bistocchi, Stefano Lisci, Francesco Filipponi, Letizia Michelini e Maria Grazia Proietti. Tra gli esclusi, al momento, Michele Bettarelli, il vicepresidente dell'Assemblea nell'attuale legislatura.

Ci saranno poi Luca Simonetti, M5s, Biancamaria Tagliaferri, Umbria domani Proietti presidente, e Fabrizio Ricci, Alleanza Verdi e sinistra.

Nel centrodestra, FdI porta in Assemblea tre consiglieri: l'assessore uscente Paola Agabiti, la presidente dell'Aula Eleonora Pace e Matteo Giambartolomei. Non entra Daniele Nicchi presente sui banchi in questa legislatura.

Forza Italia ha eletto Andrea Romizi, il più votato in assoluto con oltre 10 mila preferenze, e la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza. Esclusi al momento il vicepresidente della Giunta Tesei Roberto Morroni, il capogruppo Stefano Pastorelli e il consigliere Andrea Fora.

La Lega passa da otto a un solo consigliere, l'assessore uscente Enrico Melasecche. Non eletti il capogruppo uscente Valerio Mancini, la vicepresidente dell'Assemblea Paola Fioroni e la consigliera Manuela Puletti.

Per Tesei presidente entra Nilo Arcudi mentre non ce la fa l'ex vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri.



