Proietti, un mese per insediarsi e la nuova Giunta

"Tra un mese circa saremo insediati e a quel punto diremo l'assetto di governo": così la neo presidente della Regione Umbria sui tempi per la presentazione della squadra di Giunta. "Questo non significa che staremo senza lavorare" ha aggiunto.

"Non abbiamo avuto il tempo di parlare di questo e non ci sono nomi da dare al momento - ha detto Proietti in conferenza stampa -, lasciamo ora decantare tutto e poi faremo riunione di coalizione. Siamo consapevoli che ci sono dossier come la sanità che devono avere una terapia d'urto e quindi posso solo dire che c'è bisogno di grandi competenze e che serve il lavoro di una squadra allargata. Di tecnici ne abbiamo in mente qualcuno e che tra l'altro ci hanno dato disponibilità già nella costruzione del programma elettorale".

Per quanto riguarda le partecipate ha affermato: "non siamo intenzionati a ripetere errori che abbiamo visto fare purtroppo soprattutto in questi 5 anni. Faremo una attenta analisi e partiremo da quelle che più necessitano di essere messe in pista il più possibile per colmare i vuoti e risolvere i problemi".





