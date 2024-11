Proietti, subito un piano energetico e ambientale

Vuole "subito mettere mano a un piano energetico e ambientale" per l'Umbria la nuova presidente della Regione Stefania Proietti. "Perché il problema del costo dell'energia non è solo dell'acciaieria ma di tantissime aziende" ha detto nella prima conferenza stampa.

"Vogliamo dare una seria pianificazione anche con l'ausilio dell'energia rinnovabile dove la Regione e non il privato pianifica" ha detto Proietti. Che ha rivendicato "un governo di competenze assolute su temi che fanno la differenza". "L'Umbria - ha aggiunto - avrà il governo con le più alte competenze in tema di energia e ambiente, di sviluppo economico e innovazione, che mai ci sia stato negli ultimi 30 anni".

"Puntare a diventare la regione più digitale d'Italia - ha detto Proietti - non è un sogno e nemmeno uno slogan ma solo una volontà politica da pianificare. E si può fare per far tornare i nostri giovani e per spingere le aziende a insediarsi qui, a investire quelle che già ci sono".



