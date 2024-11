Proietti, pace e cooperazione fari della nostra azione

"Noi governatori non siamo chiamati a votare armi si, armi no, e quindi continuerò a difendere la mia posizione e a parlare chiaro su questo per dire con fermezza che la pace e la cooperazione internazionale sono due fari che devono illuminare la nostra azione": lo affermato Proietti in merito alla sua posizione sulle guerre e se questo le crea disagio rispetto ad alcuni alleati in coalizione.

"Abbiamo tutti sottoscritto un programma che parla chiaro su questo. Vogliamo diventare in Umbria la terra della pace e auspichiamo, come patria di San Francesco e di Aldo Capitini, di diventare quindi il cuore pacifista dell'Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA