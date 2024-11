Contatti Tesei-Proietti per passaggio consegne in Umbria

Non si sono parlate ma c'è comunque stato un contatto tra Donatella Tesei e Stefania Proietti, presidente uscente ed eletta della Regione Umbria. "La presidente Tesei non mi ha chiamato ma mi ha mandato un messaggio complimentandosi e dicendo di essere a disposizione per passaggio di consegne" ha annunciato la governatrice in pectore. "Le ho risposto ringraziandola via messaggio. Questa l'interlocuzione che c'è stata e quindi ci rivedremo per il passaggio di consegne" ha spiegato Proietti.

Tesei ha trascorso la mattinata successiva alle elezioni nel suo ufficio della Giunta regionale a sbrigare le pratiche degli affari correnti. Ambienti a lei vicini assicurano che la presidente sarà consigliere di opposizione nella prossima Assemblea legislativa.



