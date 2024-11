Ast tra i dossier prioritari per la nuova presidente umbra

La situazione dell'Ast di Terni è uno tra i dossier che la nuova presidente dell'Umbria Stefania Proietti intende affrontare con priorità. "Abbiamo molto da dire, anche sulla riduzione dei costi dell'energia con progetti di medio termine e più immediati" ha sottolineano nella prima conferenza stampa.

"Ci sono proposte che vogliamo fare all'azienda - ha spiegato Proietti - in un Tavolo al quale deve esserci necessariamente il Governo che possano andare a tagliare i costi sostenuti. Lo dico convintamente a nome di tutte le forze che mi sostengono: non uno dei 2.500 posti di lavoro dell'Ast può essere perso o messo a repentaglio. L'azienda e la città di Terni sono oggi il 15 per cento del pil della regione e va trattato con immediata urgenza qualsiasi dossier che riguarda la tenuta questa infrastruttura".



