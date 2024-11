Teatro. successo per 'Agamennone' a Città della Pieve

Ha fatto il pieno di pubblico e consensi "Agamennone" di Ghiannis Ritsos, andato in sena il 17 novembre, al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve. Progetto e regia di Alessandro Machìa, traduzione di Nicola Crocetti, con Andrea Tidona e Carolina Vecchia. Voice over Alessandra Fallucchi, scene Katia Titolo, costumi Sara Bianchi, luci Giuseppe Filipponio, habitat sonoro Giorgio Bertinelli, assistente alla regia Nicole Mastroianni, foto e grafica Manuela Giusto.

Agamennone è una produzione Zerkalo in collaborazione con il Festival "Appia nel Mito" e fa parte della stagione "Teatri in Rete, secondo atto" di Magazzini Artisti che anche ieri ha regalato al pubblico uno spettacolo di altissimo livello e di grande fascino e coinvolgimento. Finanziato con fondi regionali Por Fesr, "Teatri in Rete" tocca 8 Comuni dell'Umbria (Terni, Spoleto, San Gemini, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Massa Marta, Otricoli e Montecastello di Vibio) e coinvolge 32 artisti.

"Agamennone" non si ferma a Città della Pieve. Giovedì 28 novembre infatti alle 21,15 lo spettacolo verrà replicato al Teatro Consortium di Massa Martana.



