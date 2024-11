Sindaca umbra denuncia, colpita fuori dal seggio

La sindaca di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, centrodestra ha sporto denuncia ai carabinieri per essere stata colpita con una "violenta spallata" fuori da un seggio del centro umbro. E' lei stessa, interpellata dall'ANSA, a ricostruire l'episodio.

"Ero fuori dal seggio della scuola 'Parini' - ha spiegato la sindaca - e stavo parlando con alcune persone, prima di votare, quando una donna che stava uscendo mi ha colpita con una violenta spallata. Sono finita contro la cancellata e questa persona se ne è andata pronunciando frasi che non ho ben capito, senza neppure scusarsi. Si tratta di una persona vicina ad altre di centrosinistra e mi amareggia che, come accaduto durante la campagna elettorale per le comunali, si debba arrivare a questo livello di astio solo per idee politiche diverse".

Dopo quanto successo Sabbatini ha comunque votato e poi si è recata in ospedale dove le sono state riscontrate contusioni allo sterno e ad una spalla, per una prognosi di sette giorni.

Solidarietà è stata espressa dalla Lega Umbria attraverso un post Facebook. "Sto notando in questo ultimo periodo - ha invece rilevato la sindaca - che non c'è più neppure una solidarietà femminile. C'è una certa ostilità da parte di alcune donne del territorio rispetto alla mia carica istituzionale, al lavoro che sto facendo. Purtroppo noto che c'è anche una sorta di 'invidia' verso l'istituzione e forse il fastidio deriva proprio dal fatto che sto portando avanti il mio lavoro".





