Si sta affollando la sala stampa del consiglio regionale dell'Umbria, in attesa dei risultati elettorali dopo la chiusura delle urne. Giornalisti e operatori televisivi si stanno preparando per iniziare dirette e collegamenti dal palazzo Cesaroni. In questi minuti tutta l'attenzione è concentrata sugli exit poll che danno in un sostanziale equilibrio le due principali candidate alla presidenza, Donatella Tesei e Stefania Proietti.



