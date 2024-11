Regionali in Umbria, è testa a testa Tesei Proietti. Affluenza definitiva al 52%%

E' un testa a testa anche nei voti reali, dopo gli exit poll, quello tra Donatella Tesei e Stefania Proietti, candidate presidente della Regione Umbria per centrodestra e centrosinistra. Dopo circa due ore dalla chiusura dei seggi sono poco più di una quarantina le sezioni scrutinate sulle mille totali. Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, è in leggerissimo vantaggio con il 49,69 dei voti mentre Tesei, governatrice uscente, invece al 47,38. Unico dato che appare certo, confermando le previsioni della vigilia è che a contendersi la vittoria saranno solo loro due. L'unico candidato presidente a superare finora l'uno per cento è Marco Rizzo, Democrazia sovrana e popolare. Dati da zero virgola per tutti gli altri.



Parla di "dati confortanti" per il centrosinistra che arrivano "in modo informale" dai territori il segretario del Pd dell'Umbria Tommaso Bori. Che ha commentato lo spoglio per le regionali nelle sede del comitato elettorale di Stefania Proietti. "Ci danno un testa a testa e non ci vogliamo sbilanciare" ha aggiunto. "Abbiamo riaperto - ha sottolineato Bori - una partita politica che dopo l'accordo tra la destra peggiore, cioè Tesei e Bandecchi, speriamo di poter portare a casa con il consenso degli elettori. Rispetto a cinque anni fa il Pd ha un risultato positivo, merito anche di un ricambio del gruppo dirigente".









Terza proiezione La7, Proietti avanti al 49,1%

La terza proiezione La7 Swg con una copertura al 41% dà Stefania Proietti per il centrosinistra in vantaggio al 49,10% delle preferenze contro la governatrice uscente Donatella Tesei al 47,90% e gli altri candidati fermi al 3%.

Terza proiezione Opinio-Rai; Proietti sale al 50,1%

Per la terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai (campione al 49%), in Umbria la candidata del centrosinistra Stefania Proietti con il 50,1% aumenta ancora il distacco dalla candidata di centrodestra, Donatella Tesei che ha il 47,1%. Marco Rizzo è all'1,1%.

Seconda proiezione Opinio-Rai; Proietti al 49,2%

Per la seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai (campione al 31%), in Umbria la candidata del centrosinistra Stefania Proietti con il 49,2% (coalizione dal 49,2%)aumenta il distacco dalla candidata di centrodestra, Donatella Teseti che ha il 47,8% (coalizione 47,8%). Marco Rizzo è all'1,1%.

Proiezione La 7, Proietti al 48,7%, Tesei al 48%

Con una copertura al 12% Stefania Proietti del centrosinistra accresce leggermente il vantaggio arrivando al 48,70% mentre la presidente uscente Dontella Tesei si ferma al 48%, gli altri candidati al 3,30% secondo la nuova proiezione La7 Swg.

Prima proiezione Opinio-Rai; Proietti al 48,5%

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Umbria è testa a testa tra i candidati di centrodestra e centrosinistra: Stefania Proietti ha il 48,5% mentre Donatella Teseti ha 48,3%.

Affluenza definitiva

Affluenza sopra al 50 per cento, al 52,3 per la precisione, alle regionali in Umbria alla chiusura delle urne. Un dato molto più basso della precedente consultazione quando fu del 64,69. Emerge dai dati definitivi sul sito del ministero dell'Interno. Entrambe le province hanno comunque superato la soglia della metà degli aventi diritto che si sono recati alle urne. In quella di Perugia il dato è stato del 53,02 (65,02 nel 2019) e del 50,16 nella provincia di Terni (62,73).

Gli instant poll La7

Per il secondo istant poll La7-Swg, in Umbria Stefania Proietti per il centrosinistra ha tra il 47% e il 51% mentre il candidato del centrodestra Donatella Tesei in una forchetta tra il 46% e 50%.



Secondo il primo istant poll La7-Swg, in Umbria è testa a testa tra il candidato del centrodestra Donatella Tesei in una forchetta tra il 46.5% e 50.5% e Stefania Proietti per il centrosinistra tra il 46.5% e il 50.5%. Gli altri candidati hanno tra il 2 e il 4.

Exit poll Opinio-Rai; testa a testa Tesei Proietti

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Umbria è testa a testa tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei con un forchetta tra il 46,5%% e il 50,5% e la candidata del centrosinistra Stefania Proietti, che è data tra il 46% e il 50%. Il candidato Marco Rizzo è dato da zero al 2%.

