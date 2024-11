Regionali, a palazzo Cesaroni dati aggiornati e sala stampa

In occasione delle elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta regionale dell'Umbria e dei 20 componenti dell'Assemblea legislativa, la sede di palazzo Cesaroni (piazza Italia - Perugia) rimarrà aperta fino all'ultimazione delle operazioni di spoglio.

L'Ufficio stampa istituzionale seguirà l'evoluzione dei risultati elettorali attraverso le proiezioni curate dai funzionari dell'Assemblea legislativa e i commenti di esperti e candidati.

Gli aggiornamenti saranno presentati in diretta sul canale Youtube dell'Assemblea (https://www.youtube.com/@regioneumbria-assemblealeg8458) a partire dalle ore 16.00: il link della diretta verrà attivato alle ore 15.00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA