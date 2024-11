Per segretario Pd Umbria 'dati confortanti' dai territori

Parla di "dati confortanti" per il centrosinistra che arrivano "in modo informale" dai territori il segretario del Pd dell'Umbria Tommaso Bori. Che ha commentato lo spoglio per le regionali nelle sede del comitato elettorale di Stefania Proietti. "Ci danno un testa a testa e non ci vogliamo sbilanciare" ha aggiunto.

"Abbiamo riaperto - ha sottolineato Bori - una partita politica che dopo l'accordo tra la destra peggiore, cioè Tesei e Bandecchi, speriamo di poter portare a casa con il consenso degli elettori. Rispetto a cinque anni fa il Pd ha un risultato positivo, merito anche di un ricambio del gruppo dirigente".





