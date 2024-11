In Umbria testa a testa Tesei-Proietti anche in scrutinio

E' un testa a testa anche nei voti reali, dopo gli exit poll, quello tra Donatella Tesei e Stefania Proietti, candidate presidente della Regione Umbria per centrodestra e centrosinistra.

Dopo circa due ore dalla chiusura dei seggi sono poco più di una quarantina le sezioni scrutinate sulle mille totali.

Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, è in leggerissimo vantaggio con il 49,69 dei voti mentre Tesei, governatrice uscente, invece al 47,38.

Unico dato che appare certo, confermando le previsioni della vigilia è che a contendersi la vittoria saranno solo loro due.

L'unico candidato presidente a superare finora l'uno per cento è Marco Rizzo, Democrazia sovrana e popolare. Dati da zero virgola per tutti gli altri.



