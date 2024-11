Ferdinandi, 'in Umbria una vittoria che va oltre i numeri'

"Oggi, con autentica gioia, celebriamo una vittoria che va oltre i numeri: è la vittoria inequivocabile e storica. Sono molto felice che Perugia abbia dato un contributo determinante, consolidando e confermando la fiducia che ci è stata accordata a giugno scorso": lo ha detto la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

"Le elezioni regionali umbre - ha continuato Ferdinandi - hanno dimostrato che i cittadini e le cittadine desiderano un cambiamento, una politica più vicina ai loro bisogni e alle loro aspettative. La vittoria di Stefania Proietti rappresenta un chiaro segnale contro una politica muscolare, spesso piegata agli interessi di parte, che ha dimenticato il valore della comunità, della solidarietà e dei diritti. A Perugia come in Umbria, abbiamo scelto di costruire un futuro insieme, basato sull'ascolto e sull'inclusione".

"Questo risultato - ha sottolineato ancora la sindaca di Perugia - ci sprona a continuare a lavorare con passione e dedizione, per una regione che metta davvero al centro le persone, le loro storie e le loro aspirazioni. È tempo di voltare pagina e di scrivere un nuovo capitolo, dove l'umanità e la responsabilità sociale siano i principi guida della nostra azione politica. Abbiamo davanti a noi una grande sfida ovvero l'opportunità di cambiare davvero le cose. Affrontiamola tutti insieme con coraggio e determinazione per dare all'Umbria l'occasione di riscatto che merita. Da domani saremo già al lavoro per preservare la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente e il lavoro di qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA