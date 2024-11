Da Anci 'massima solidarietà' alla sindaca di Castel Ritaldi

"Massima solidarietà" alla sindaca di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, dal presidente di Anci Umbria e sindaco di Montecchio, Federico Gori. "Esprimo la mia più profonda solidarietà alla collega sindaca che, mentre esercitava un diritto fondamentale come il voto, è stata oggetto di un vile gesto di intimidazione. Un attacco a chi rappresenta le istituzioni è un attacco a tutti noi e ai valori di libertà, democrazia e rispetto reciproco che sono alla base della nostra comunità" sostiene in una nota.

"Il dissenso è parte del dialogo democratico - afferma Gori -, ma non può mai tradursi in violenza o intimidazione. Dobbiamo lavorare ogni giorno affinché il confronto resti civile e inclusivo, valorizzando la pluralità delle opinioni e rispettando ogni sensibilità. A te, collega, va il mio abbraccio e l'incoraggiamento a proseguire nel tuo impegno con coraggio e determinazione. Le istituzioni e i cittadini che credono nella democrazia sono al tuo fianco. La libertà non si piega, il rispetto non si ferma".



