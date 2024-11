Affluenza al voto uguale nelle città di Proietti e Tesei

Affluenza al voto pressoché identica ad Assisi e Montefalco, le due città umbre dove vivono Stefania Proietti e Donatella Tesei, candidate presidente dell'Umbria per centrodestra e centrosinistra. Alla chiusura dei seggi hanno infatti fatto registrare il 56,72 (66,54 nella precedente consultazione) e 56,31 (66,92) per cento secondo i dati definitivi del ministero dell'Interno.

Riguardo alle città principali, a Perugia è stata registrata un'affluenza del 55,6 per cento e a Terni del 46,72.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA