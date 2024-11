A Perugia il Viaggio della Corte costituzionale nelle scuole

Il "Viaggio della Corte costituzionale nelle scuole" arriva a Perugia. Martedì 19 novembre, la giudice San Giorgio dialogherà con gli studenti dell'Itet Aldo Capitini per un approfondimento sul tema "Il diritto all'istruzione come strumento di sviluppo della persona e di partecipazione alla vita del Paese".

Il "Viaggio in Italia" - che nello scorso anno scolastico è partito dall'ITC G. Galilei di Roma e ha fatto tappa a Maglie (Lecce), a Milano, a Rovereto, a Cesena, a Enna, a Scandicci, a Elmas (CA), a Cerreto Sannita (BN), a Padova, a Verrès (AO), ad Atri (TE), a Genova - dopo Perugia toccherà altre regioni.

Continua così il dialogo dei giudici della Consulta - è detto in un suo comunicato - con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per parlare della Costituzione e del "ruolo fondamentale" della Corte a tutela dei principi e delle libertà fondamentali.

Il "Viaggio in Italia" nelle scuole è un progetto nato nel 2018, quando la Corte era presieduta dal professor Paolo Grossi, con l'obiettivo di far conoscere la Consulta e il suo ruolo di garanzia e di difesa dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione. Gli incontri hanno suscitato nel tempo grande interesse tra gli studenti, che si sono attivati con la presentazione di propri progetti e iniziative, e ha raccolto la costante e preziosa collaborazione dei docenti.

Dopo una interruzione dovuta alla pandemia da Covid-19, l'iniziativa è ripartita grazie alla nuova Carta di intenti siglata dalla Corte costituzionale e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno confermato le reciproca collaborazione già positivamente sperimentata nell'arco di un quinquennio.



