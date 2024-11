In Umbria "i treni previsti da e per Roma dal 15 dicembre, giorno del cambio orario ferroviario, sono in corso di pubblicazione e non sono previste modifiche nel numero di corse rispetto a quelle attuali. In particolare, sono confermati anche i quattro collegamenti aggiuntivi per la capitale. Sono garantiti altresì tutti i collegamenti già in essere": lo precisa Trenitalia.



