Schlein, in Umbria la coalizione è molto coesa

"Questa è una sfida che riguarda il futuro degli umbri che devono poterselo riprendere in mano. Per noi è questo che conta": così la segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo alla domanda dei giornalisti se il centrosinistra unito in Umbria potrebbe diventare un modello nazionale. Ha quindi parlato di "una coalizione molto coesa".

"E' l'unica regione, da quando sono segretaria - ha aggiunto -, in cui tutte le forze alternative alla destra sono andate insieme da una persona a chiederle di guidare questo progetto collettivo".

"Questo è il segno della qualità che Stefania Proietti ha dimostrato da sindaca di Assisi, da presidente della provincia di Perugia - ha detto ancora Schlein -, qualità amministrativa, stare sempre vicino ai bisogni dei cittadini ma anche una straordinaria qualità umana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA