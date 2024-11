Regionali in Umbria, lunedì aperta sede Assemblea Umbria

In occasione delle elezioni del 17 e 18 ottobre 2024 per il rinnovo del presidente della Giunta regionale dell'Umbria e dei venti componenti dell'Assemblea legislativa, la sede di Palazzo Cesaroni (Perugia, Piazza Italia, 2) sarà aperta nel pomeriggio di lunedì 18 ottobre, dalle ore 15.

L'Ufficio stampa dell'Assemblea legislativa - è detto in suo comunicato -seguirà l'evoluzione dei risultati elettorali attraverso le proiezioni curate dai funzionari dell'Assemblea legislativa e i commenti di esperti e candidati. Per i giornalisti delle testate locali e nazionali verrà predisposta una sala stampa all'interno di Palazzo Cesaroni, con postazioni autonome e la possibilità di seguire lo spoglio in tempo reale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA