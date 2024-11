Proietti, foto insieme? Siamo realisti e non scaramantici

"La foto insieme? Siamo molto realistici e poco scaramantici": Stefania Proietti ha risposto con il sorriso a una domanda che ha accostato l'immagine di oggi dei leader del centrosinistra riuniti a Terni per sostenerla come candidata presidente dell'Umbria a quella scattata a Narni nell'ottobre del 2019 al termine della campagna elettorale per le regionali, poi vinte dal centrodestra, ritraeva insieme Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza. Lo ha fatto intervistata da Un giorno da pecora su Rai radio1.

Proietti ha quindi ribadito che "la sanità pubblica si è particolarmente deteriorata". "E' diventato per noi il primo punto programmatico perché è diventato il primo reale problema di tutti i cittadini e le cittadine umbre" ha aggiunto.

La candidata del centrosinistra sollecitata dai conduttori di Un giorno da pecora ha detto: "i supereroi sono una bella metafora per noi". "Dico spesso ai miei candidati - ha aggiunto - come Spiderman dice dice che da un grande potere deriva una grande responsabilità. Se mi sento così? Mi hanno definito un pò la Wonder woman quando ho vinto elezioni complicate ma io sono affezionata a Spiderman perché secondo me rappresenta l'impegno politico che deve mettere il bene davanti a tutto".

Proietti non ha voluto fare pronostici sull'esito delle elezioni. "Però chiunque governerà - ha sostenuto - dovrà tenere conto in tutte le scelte più importanti. che c'è un pezzo di regione che ha votato l'altra coalizione. Noi sentiamo comunque la responsabilità di essere l'ago della bilancia in un quadro nazionale".

Dai nostri microfoni, ieri, sua sfidante Donatella Tesei le ha dedicato la canzone "Parole, parole, parole", hanno ricordato i conduttori per poi chiedere: Lei come le risponde? "Io invece le dedicherei 'Vorrei ma non posto', di Fedez e J-Ax…" la risposta di Proietti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA