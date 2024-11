Marchetti, per Trasimeno azione sinergica Regione-Governo

"Grazie al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che oggi ha presieduto la cabina di regia per l'emergenza idrica del Trasimeno al Mit dove è stata approvata la soluzione, al fine di limitare al massimo sia i danni ambientali che quelli economici, di portare nel lago parte dell'acqua svasata dal superiore Lago di Montedoglio, utilizzando condotte già esistenti, da riattivare": lo afferma in una sua nota Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria,.

Marchetti ricorda che "a luglio la Presidente Donatella Tesei aveva chiesto al Governo di nominare un Commissario per il Trasimeno e dopo nemmeno due mesi è arrivato Matteo Dell'Acqua che in poche settimane è riuscito, in sinergia con la Regione Umbria e il Governo nazionale, a concordare soluzioni con tutti gli interlocutori interessati".

"In pochi mesi grazie a un'azione sinergica tra Regione e Governo - conclude Marchetti - siamo riusciti dove la sinistra in 50 anni ha sempre fallito, portando risposte concrete alle istanze del territorio. Il buongoverno della Lega passa attraverso la concretezza di trovare soluzioni efficaci in tempi brevi, come nel caso del Trasimeno".



