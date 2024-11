Fratoianni, sanità pubblica problema principale degli italiani

"La sanità pubblica è il principale problema degli italiani e delle italiane. Anche in Umbria la destra ha privatizzato la sanità, smantellato la medicina territoriale, la medicina preventiva e nega il diritto alla salute": lo ha ribadito il leader di Avs Nicola Fratoianni, a Terni con gli altri leader del centrosinistra per un presidio davanti all'ospedale Santa Maria con la candidata alla presidenza della Regione Umbria Stefania Proietti.

"Noi - ha aggiunto - siamo qui, tutti insieme, per dire che gli investimenti in sanità pubblica sono un'inversione di tendenza radicale rispetto al governo della destra e rappresentano la priorità assoluta".



