Conte a Terni, 'siamo uniti e convinti con una proposta seria'

"C'è per caso una puntualità da rispettare? Non facciamo polemiche sciocche, noi siamo uniti e convinti": lo ha detto oggi a Terni Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti in merito a quanto affermato ieri a Perugia dalla premier Meloni.

"Dall'altra parte - aveva detto Meloni - c'è il centrosinistra che, a due giorni dal voto, non si sono ancora visti insieme. Temo perché siccome non c'è, diciamo così, grande comunanza di valori, ma piuttosto un interesse che li costringe a stare insieme, si vergognano uno dell'altro e si vergognano a farsi vedere".

"In Umbria che c'è un progetto politico serio, così come in Emilia Romagna", ha affermato oggi Conte che partecipa con gli altri leader del centrosinistra al presidio davanti all'ospedale Santa Maria con la candidata alla presidenza della Regione Umbria Stefania Proietti.

"E siamo uniti e convinti - ha aggiunto - di poter presentare orgogliosamente ai cittadini, in questo caso umbri e dell'Emilia Romagna, una proposta molto seria. In Emilia proseguendo in un percorso politico che può essere migliorato in termini di crescita e sviluppo sociale. E in Umbria per voltare assolutamente pagina, perché non c'è affatto soddisfazione fra la gente per la giunta uscente della Tesei".



