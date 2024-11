Cominciata a Perugia la 30/a edizione di Eurochocolate

Aperta a Perugia la 30/a edizione di Eurochocolate che si tiene nel centro storico fino al 24 novembre.

Fittissimo - hanno sottolineato gli organizzatori - il calendario delle degustazioni in programma nel weekend e centrale, come sempre, il ruolo del Choco Lab, con i maestri cioccolatieri e gli esperti, che attenderanno il pubblico presso il centro camerale Galeazzo Alessi in via Mazzini.

Quotidiane anche le numerose attività che vedranno protagonisti ospiti internazionali, a consolidare l'attenzione che l'evento riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. A festeggiare i 30 anni di Eurochocolate saranno infatti 33 realtà provenienti da centro-sud America, Africa e Asia.

E' stata poi attivata una collaborazione con la Galleria nazionale dell'Umbria per promuovere il patrimonio storico-artistico dei musei nazionali di Perugia - Direzione Regionale Musei Nazionali dell'Umbria.



