Salvini, non bisogno di Musk per dire giudici fanno politica

"Che ci siano alcuni giudici, pochi per fortuna, che in Italia fanno politica non c'è bisogno di Musk che lo dica. Chiedete a me o a circa 30 mila italiani che negli ultimi 30 anni sono stati ingiustamente carcerati per un risarcimento danni di 840 milioni di euro pagati da altri italiani": lo ha detto Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a margine alla visita al carcere di Perugia. "Che ci sia qualche giudice che sbaglia o ha idee politiche poi porta in ufficio non avevamo bisogno che arrivasse il padrone di Tesla a dirlo" ha aggiunto.

"Il presidente Mattarella - ha quindi sottolineato Salvini - ha fatto bene a dire che gli italiani sono un popolo sovrano, indipendente, libero e che decidono per proprio conto. Bisogna imbavagliare Musk o chiunque altro negli Usa o in Norvegia? no.

C'è qualche giudice in Italia che sbaglia e fa politica? Si.

Serve a mio avviso e di tanti altri la separazione delle carriere e la riforma della magistratura? Si ma non perché lo dice Musk, perché lo dico io".

"Il presidente della Repubblica - ha detto ancora Salvini - ha sempre ragione a parlare e le sue parole non cadono nel vuoto. Che nel mondo chiunque abbia diritto di dire quello che pensa mi sembra fin banale e in passato contro l'Italia hanno parlato Macron, spagnoli, tedeschi e poi gli italiani hanno la testa e decidono. Comunque penso i problemi del mondo siano altri".



