Rizzo, abbiamo scelto l'Umbria per le sue problematiche

"Abbiamo scelto l'Umbria non solo perché è al centro dell'Italia ma per le problematiche che mette in campo": lo ha detto Marco Rizzo, candidato presidente dell'Umbria per Democrazia sovrana e popolare. Che ha chiuso a Perugia la campagna elettorale in vista delle regionali insieme al presidente Francesco Toscano.

"Abbiamo girato i mercati - ha ricordato Rizzo -, sentito i vostri pareri. Approfondito con lavoratori, medici, piccoli commercianti e artigiani. Abbiamo fatto il lavoro che deve fare la politica e con un progetto importante".

Rizzo si è quindi soffermato sul tema della sanità. "Una volta - ha detto - la sanità pubblica lavorava per la soluzione del problema, per guarire. Oggi diamo prestazioni. Il termine può sembrare irrilevante e invece è molto pregnante. Perché dà l'idea del cambio che c'è stato quando si è passati dalle Unità sanitarie locali alle Aziende. C'è una trasformazione".



