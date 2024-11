Mancini (Lega), su Prosperius Umbertide figuraccia di Proietti

"Figuraccia di Stefania Proietti in diretta nazionale. La candidata dell'ammucchiata di sinistra, invitata a parlare alla trasmissione Agorà durante il presidio (l'ennesimo) all'ospedale di Città di Castello, si è lasciata andare a dichiarazioni senza senso sull'Istituto Prosperius di Umbertide": è quanto osserva il capogruppo Lega Umbria, Valerio Mancini.

"Proietti - spiega Mancini in una sua nota - ha affermato che nella gestione dell'Istituto 'c'è anche il privato' per 'responsabilità della Tesei' e ciò rispecchia la 'volontà del centrodestra di privatizzare la sanità in Umbria'. Ci auguriamo che tali dichiarazioni siano dettate dalla volontà della sinistra di speculare sulla sanità e non da mera ignoranza.

Tutti conoscono la storia dell'ex Prosperius di Umbertide, oggi Istituto Clinico Tiberino, che con il Pd era a maggioranza privata, ma finanziato dal pubblico e con un deficit di bilancio di 1,5 milioni di euro di media all'anno. Una situazione opaca, un vulnus vergognoso che si protraeva ormai da oltre vent'anni.

Soltanto grazie al lavoro della presidente Tesei, dell'assessore Coletto, della giunta Carizia e dei consiglieri regionali della Lega, l'istituto è stato trasformato a maggioranza pubblica e oggi, a due anni dal cambio societario, vanta un bilancio in utile di oltre 3 milioni nell'ultimo periodo, con possibilità di reinvestire i ricavi nel potenziamento del personale, nel miglioramento dei servizi e nello sviluppo tecnologico".

"Tra l'altro - continua Mancini - il nostro assessore sarà anche Veneto, ma intanto quello di prima, umbro e di sinistra, è finito sotto processo e condannato in primo grado. Ci dispiace ricordare tali eventi, ma di fronte alle bugie della Proietti non possiamo tacere. Quella dell'ex Prosperius è una storia che conoscono tutti in Umbria, chi si candida a governare la Regione non può non sapere. Consigliamo alla Proietti di farsi spiegare dai suoi collaboratori come stanno le cose, prima di fare figuracce imbarazzanti davanti a milioni di persone, oltraggiando il grande lavoro che stanno facendo i professionisti sanitari dell'Alto Tevere. Le amministrazioni parlano per atti e la 'sperimentazione gestionale' ex Prosperius è stata oggetto di una legge regionale che l'ha portata a maggioranza pubblica. Erano distratti i consiglieri regionali del Pd quando hanno votato contro?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA