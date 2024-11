Laura Santi, provo il brivido di affacciarmi dal parapetto

Si sente "una stanca e affaticata persona vincente" Laura Santi dopo che le sono stati riconosciuti i requisiti per accedere al suicidio assistito al quale non intende tuttavia al momento ricorrere. "Quando mi hanno dato il sì ho provato una strana vertigine, è il famoso parapetto dal quale volevo affacciarmi da tre anni e mezzo" ha detto parlando con l'ANSA. "Naturalmente non ho fatto nulla da sola ma c'è stata l'associazione Coscioni senza la quale non sarebbe stato possibile" ha sottolineato comunque.

"Quando hai il pezzo di carta in mano e guardi al di là del parapetto provi un brivido e dici 'ok, grazie'" ha affermato ancora. "Da tanti anni - ha aggiunto - volevo la libertà di vivere la malattia, che è già tremenda e mi ha tolto tutto, almeno con la serenità di vivere senza pensare che sono in trappola. Non pensarci più".

"E' così difficile per i politici sapere che questa è la miglior cura palliativa che esista?" ha concluso Laura Santi.





