I vincitori della rassegna 'L'Umbria dei formaggi'

Sono 21 i formaggi eccellenti dell'Umbria, prodotti da dieci aziende. È il verdetto della giuria della terza edizione della rassegna "L'Umbria dei formaggi", organizzata dalla Camera di commercio dell'Umbria- attraverso Promocamera - di concerto con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori e con la collaborazione dell'Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio Umbria.

Alla fine di un lungo lavoro di assaggi e di profilazione dei formaggi degustati (aspetto esteriore, aspetto della pasta, percezioni olfattive, gustative e tattili, giudizio complessivo), la giuria ha stilato i suoi giudizi e stamattina a Perugia, presso il centro congressi della Camera di Commercio, sono avvenute le premiazioni.

La novità dell'edizione 2024 è l'assegnazione di un premio assegnato dalla giuria popolare. Dagli interventi del presidente dell'ente camerale, Giorgio Mencaroni, del segretario generale Federico Sisti, e del presidente della giuria, Piergiorgio Angelini, è emersa la proposta di iniziare un percorso per il riconoscimento europeo della Dop. "Abbiamo sempre voluto dare la possibilità al produttore - ha detto il presidente Mencaroni - di poter avere uno strumento in più per la valorizzazione del loro lavoro. Se le associazioni vorranno, quindi, unitamente alle aziende, inizieremo un percorso per avere il raggiungimento di una Dop del pecorino umbro".

Questi i premiati, secondo quanto riferisce una nota della Camra di commercio dell'Umbria: Agricola Alfina di Marceddu & c. con sede produttiva ad Orvieto, categoria pecorino in purezza, Formaggio Alfina, Premio Eccellenza, Formaggio Canestrato, Premio Eccellenza; Azienda agricolA Basili Danilo con sede in Località Padella - Orvieto, categoria pecorino in purezza, Formaggio Del sasso premio Eccellenza; Azienda agricola Fattoria del monte puro con sede in località Verchiano - Foligno, categoria pecorino caratterizzato, Formaggio Pecorino affinato con foglie di noce, Premio Qualità, Formaggio Pecorino in fossa, Premio Qualità, categoria Formaggio a Latte misto, Formaggio Misto Premio Eccellenza, Formaggio Misto con curcuma e Pepe Nero Premio Qualità; Azienda agricola Tabarrini Marco Fattoria la redola verde con sede a Montefalco Categoria pecorino in purezza, Formaggio Regius Premio Qualità; azienda agricola Febbi Nadia, Categoria pecorino in purezza, Formaggio Il Norcia nobile, Premio Qualità, Formaggio Il Norcia antico Premio Qualità, Categoria pecorino caratterizzato, Formaggio Fiocco Premio Qualità; Gruppo Grifo agroalimentare con sede produttiva a Norcia, Categoria pecorino in purezza, Formaggio Pilato stagionato Premio Eccellenza; L'arte del pastore con sede produttiva in Villa San Silvestro - Cascia, Categoria pecorino in purezza, Formaggio pecorino Premio Qualità, Formaggio Pecorino semistagionato Premio Qualità, Categoria pecorino caratterizzato, Ricotta salata invecchiata Premio Qualità; Azienda agricola Pasqua Andrea con sede produttiva ad Acquasparta (Terni), Categoria pecorino in purezza Formaggio Pecorino semi stagionato Premio Eccellenza; Formaggio Pecorino fresco Premio Qualità; Azienda agraria Solana con sede produttiva a Colle Umberto (Perugia), Categoria caprino Formaggio Capra solana Premio Qualità; Su nuraghe Azienda agricola Demuro - MancA con sede produttiva a Prezzonchio - Ponte Pattoli, Categoria pecorino in purezza Formaggio Pecorino stagionato Premio Qualità, Formaggio Pecora a pasta dolce Premio Qualità, Categoria Caprino, Formaggio Capra stagionata Premio Eccellenza.

Premio Giuria Popolare 1 posto Pecorino Pilato Stagionato del Gruppo Grifo alimentare 2 posto Pecorino Alfina di Agricola Alfina di marceddu & c.con sede produttiva ad orvieto 3 posto Pecorino Canestrato di Agricola Alfina sono 21 i formaggi eccellenti della regione.

Menzione formaggio a latte crudo Formaggio del Sasso dell'Azienda agricola Basili Danilo con sede in Località Padella - Orvieto.



