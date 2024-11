Coalizione Proietti, Meloni accanto a chi dice comprare voti

Per Alleanza in cammino per l'Umbria, la coalizione che sostiene la candidatura di Stefania Proietti in Umbria, "la Meloni dovrebbe vergognarsi a farsi vedere accanto a chi afferma di comprare voti o di prenderli con prepotenza". "La presidente del Consiglio è stata malinformata dai suoi rappresentanti regionali che l'hanno esposta per l'ennesima volta ad una brutta figuraccia" sostiene in una nota.

"I leader nazionali - afferma Alleanza in cammino - saranno al fianco di Stefania Proietti è dei cittadini umbri, venerdì a Terni per difendere la sanità pubblica e denunciare lo scempio perpetrato negli ultimi cinque anni dal governo regionale di destra in Umbria. Non solo ma durante queste settimane sono stati in prima fila alle iniziative. Non ultimo in piazza a Foligno.

La vergogna, che sembra non sfiorare minimamente la premier e i suoi alleati, dovrebbe essere quella di farsi vedere accanto a chi afferma di comprare voti o di prenderli con prepotenza".





