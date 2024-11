Violenze alla compagna anche per le sorti della squadra

Ci sono anche le sorti della squadra di calcio o la gestione delle spese familiari alla base delle aggressioni verbali e fisiche alla compagna che la polizia di Perugia contesta a un cinquantatreenne indagato per maltrattamenti in famiglia e nei confronti del quale è stata data esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento (con controllo mediante dispositivo elettronico) emessa dal gip del capoluogo umbro.

Secondo quanto reso noto dagli investigatori, i figli della donna, conviventi con la coppia, hanno confermato a più riprese un clima definito saturo di vessazioni dell'uomo nei confronti della compagna. Una condotta definita "aggressiva, violenta e perdurante" consistita anche in schiaffi, spintoni, calci e tirate di capelli e che per la polizia ha ingenerato nella donna uno stato di paura tale da indurla a denunciare i fatti.



