Tesei, imprese al centro del nostro programma per l'Umbria

"Abbiamo messo le imprese al centro del nostro programma di governo. Abbiamo messo in campo una serie di manovre, di misure, per un totale di 250 milioni di euro, per accompagnarle nella crescita, nello sviluppo di tecnologie, negli investimenti, nella digitalizzazione e in particolare nella internazionalizzazione. E in questi pacchetti e progetti che abbiamo fatto anche insieme a loro, c'è una larga parte dedicata anche alla formazione": lo ha detto la presidente uscente della Regione Umbria, ricandidata dal centrodestra, in un'intervista a Porta a Porta.

In tema di sanità, "stiamo realizzando la sanità territoriale - ha spiegato la governatrice - con gli ospedali e le case di comunità, integrando la rete ospedaliera. C'è in progetto la realizzazione dei nuovi ospedale di Narni e Amelia e di quello di Terni, che è un dea di secondo livello, la struttura più vecchia di tutta la rete ospedaliera regionale: abbiamo già trovato risorse dalla ricognizione delle rispose per l'edilizia ospedaliera e in più il governo ci aiuterà a trovare la differenza".

Altro tema affrontato quello del sostegno alle famiglie. "Noi abbiamo voluto e fatto - ha spiegato Tesei - una legge regionale dove abbiamo messo 30 milioni di euro strutturali. Accompagniamo le famiglie e diamo un sostegno ai bambini dalla nascita fino all'università con delle borse di studio, con aiuti anche per permettere a tutti i bambini e agli adolescenti di poter frequentare un'attività sportiva".

Quanto all'autonomia differenziata, "chi mi ha preceduto nel 2018 - ha ricordato - l'aveva proprio chiesta, anche facendo alcune riflessioni con la Regione Marche". "Io - ha aggiunto - sto valutando, ciò che è d'interesse per una regione come l'Umbria, che è piccola ma che ha visto migliorato moltissimo il proprio bilancio. Poi l'imminenza delle elezioni non mi ha permesso di andare avanti in questo percorso".

Tesei ha poi rivendicato di avere "fatto una legge sulla protezione civile regionale". "La nostra, che potremmo gestire benissimo in autonomia, è un'eccellenza" ha sottolineato.

Infine un accenno alla polemica che vede coinvolto il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che come Ap sostiene Tesei alle regionali il quale ha scritto sui social che i voti "li compra o li prendo con la forza". "Conoscendolo - ha commentato Tesei - penso che è il solito modo che ha di entrare così nella discussione. Dopodiché io ho una coalizione e Alternativa popolare ne fa parte. E' normale che queste cose non esistono, non devono esistere e non possono esistere. Però io credo che sia un po' il personaggio a cui piace a volte dire anche cose scomposte".



