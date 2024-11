Sanità ancora tema della campagna di Stefania Proietti in Umbria

Continua ad essere la sanità il tema portante nella campagna elettorale della candidata presidente alla Regione Umbria, Stefania Proietti, impegnata in un presidio di fronte all'ospedale di Città di Castello. "Per esprimere solidarietà al personale medico e infermieristico - ha spiegato - che lavora in condizioni difficili in una struttura dove piove all'interno di alcuni reparti, le attrezzature non sono all'altezza del compito svolto ogni giorno dal personale sanitario, così come non lo sono i loro stipendi. E questo avviene qui a Città di Castello,come nell'ospedale di Umbertide e in tutti gli altri nosocomi regionali".

"Vogliamo voltare pagina - ha sottolineato Proietti - è tempo di dare una scossa alla nostra sanità, di riportare il sistema sanitario umbro dov'era: al livello di una regione 'benchmark', un modello cioè per la sanità pubblica di tutta l'Italia, ma che i partiti che governano la nostra Regione hanno distrutto a favore della sanità privata".

Proietti si è anche rivolta a Matteo Salvini intervenendo ad Agorà su Rai Tre. "Dovrebbe pensare - ha affermato - a come ha ridotto la sanità prima di parlare di Cantico dei Cantici, di famiglia e di altri valori, perché qui in Umbria la gente non ha più il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione e che noi vogliamo restituire agli umbri".



