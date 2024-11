Regionali in Umbria, arrivano i leader per chiudere la campagna

Umbria al centro dell'attenzione della politica nazionale in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. I leader dei partiti si ritroveranno tra Perugia e Terni tra giovedì e venerdì per le chiusure delle campagne elettorali di centrodestra e centrosinistra.



Si comincia nel capoluogo umbro. Giovedì alle 17 all'auditorium di San Francesco al Prato a Perugia, si terrà infatti l'evento della coalizione di governo con la presidente uscente e ricandidata Donatella Tesei, la premier Giorgia Meloni, i segretari di Lega Matteo Salvini e Forza Italia Antonio Tajani insieme agli altri leader del centrodestra.



Sempre a Perugia la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein e il capodelegazione al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti chiuderanno la campagna di "In cammino per l'Umbria". L'appuntamento è alle 18.30, al Teatro Bertolt Brecht.



Venerdì poi l'attenzione si sposta su Terni. Alle 10.30 è in programma un presidio di fronte all'ospedale Santa Maria con la candidata presidente del centrosinistra Stefania Proietti e i leader della sua coalizione. Potrebbero quindi ritrovarsi insieme Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Proietti si sposterà poi a Perugia dove alle 17.30 terrà il comizio conclusivo alla "Città della domenica".



Il PalaTerni ospiterà quindi alle 17.30, l'evento di chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei. Con lei ci saranno i governatori del centro destra. A parlare del "buon governo" interverranno i presidenti della Liguria Marco Bucci, del Veneto Luca Zaia, delle Marche Francesco Acquaroli, dell'Abruzzo Marco Marsilio, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Lombardia Attilio Fontana e del Lazio Francesco Rocca.

