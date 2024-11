Provocazione Bandecchi, i voti li pago da 20 a 80 euro

"I voti, vi spiego subito, li pago dai 20 agli 80 euro però in base alle regioni e alla città": Stefano Bandecchi interviene con una provocazione in video sui social alle polemiche seguite a un suo post nel quale ha scritto "non li elemosino di certo al massimo li compro o li prendo di prepotenza". "Spero che la magistratura indaghi approfonditamente su questo argomento" ha aggiunto.

"Per quanto riguarda invece la prepotenza - ha detto ancora Bandecchi sorridendo - chi non vota per noi lo chiudiamo in casa e gli muriamo la porta tipo il carbonaro. Invece quelli che votano per noi a posto".

"Ho scoperto che tutti stanno parlando della risposta che ho non so a chi. Allucinante. Praticamente è l'argomento più importante" aveva sottolineato Bandecchi in apertura di video.





