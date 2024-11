Proietti, in Umbria sogno asili gratis e giovani con fiducia

Gli asili "gratis per tutti" sono "il sogno" di Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria per il centrosinistra e civici. Lo ha detto intervistata a Porta a porta. "L'Umbria che vediamo per il nostro futuro è una regione che ritorni a prendere in mano il suo destino, una terra dove si ha fiducia di stare, di abitare" ha aggiunto.

Proietti si è soffermata su vari temi, a partire dalla sanità. "C'è stato uno smantellamento graduale di quella pubblica che non riesce più a garantire le prestazioni minime essenziali" ha sostenuto.

La candidata presidente ha poi risposto a una domanda sull'aborto. "La mia posizione personale - ha detto - è di non essere favorevole ma da otto anni ricopro il ruolo di amministratore pubblico. Come tale rispetto le leggi dello Stato e il mio dovere è farle rispettare".

"Nel programma abbiamo detto che vorremo sostenere effettivamente le famiglie - ha spiegato ancora Proietti - con servizi atti a supportarle quando hanno bambini da educare e far crescere".

Sul piano strettamente politico, ha ricordato che il suo campo largo si chiama "Patto avanti". "Un'alleanza - ha sostenuto - che ha portato alla vittoria a Perugia e nasce con il modello politico di Assisi della quale sono sindaca e dove governo avendo in maggioranza civici, Pd e M5s. Alleanza ripetuta alla Provincia di Perugia portandola a risultati mai avuti, senza divisioni ma facendo tesoro dei terreno comuni. Un progetto civico e aperto. Renzi e Calenda? Sono con noi. Il simbolo di Azione è in una delle liste civiche, mentre quello di Italia viva non c'è ma ci sono i suoi candidati".

Proietti ha rivendicato di essere civica e di "non avere tessere di partito". "Forse per questo - ha aggiunto - c'è stata una chiamata unitaria che ha messo tutti d'accordo.

Indipendentemente da quello che succede a livello nazionale l'Umbria ha una sua storia".

"Se mi chiedete come intendo far sviluppare l'Umbria - ha detto Proietti - parto dai giovani. E' un'emorragia continua e credo che la problematica maggiore è che non abbiamo più fiducia nella loro terra. Serve una legge per i giovani talenti che vorremmo mettere in pratica in maniera molto veloce. Vogliamo poi recuperare il concetto di Regione leggera, che pianifica e trova risorse soprattutto in Europa e affida a Province e Comuni l'essere enti attuatori e gestori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA