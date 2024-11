Gasparri, evidente incompatibilità tra De Raho e Antimafia

Per Maurizio Gasparri "dimostra ancora di più che c'è una evidente incompatibilità tra Cafiero De Raho e l'Attività dell'Antimafia" il verbale dell'ex procuratore aggiunto della Dna Giovanni Russo depositato dalla Procura di Perugia al Tribunale del riesame nell'ambito dell'inchiesta sugli accessi abusivi alle banche dati dell'organismo investigativo. Il parlamentare di Forza Italia che è componente della Commissione lo ha detto parlando con l'ANSA in occasione di un'iniziativa alla Comunità Incontro di Amelia.

"Abbiamo sentito due volte Russo - ha ricordato Gasparri - ma quanto emergerebbe dalla Procura di Perugia conferma i nostri sospetti sull'attività scorretta di Striano alla procura antimafia nella fase in cui era guidata da De Raho".

"Noi stiamo a quello che Russo ci ha detto - ha affermato ancora il parlamentare - ma c'è una differenza con quello che emergerebbe e lo dobbiamo approfondire. Verificheremo, forse con Russo ancora, o la presidente chiederà la documentazione.

Sappiamo che c'è un'attività investigativa e la Commissione ha sempre rispettato i tempi e le attività della magistratura ma non può nemmeno rinunciare alla propria attività. Valuteremo tempi e modi per approfondire questa circostanza".



